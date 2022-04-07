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كندا تزيد إنفاقها العسكري بمليارات الدولارات على خلفية العملية الروسية في أوكرانيا

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كندا تزيد إنفاقها العسكري بمليارات الدولارات على خلفية العملية الروسية في أوكرانيا
AFP
القوات الكندية - أرشيف
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قررت الحكومة الكندية زيادة إنفاقها العسكري 8 مليارات دولار كندي "6.4 مليار دولار أمريكي" ولمدة 5 سنوات، على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وقالت وزيرة المالية الكندية كريستيا فريلاند: "سننفق الآن على الدفاع أكثر مما توقعنا قبل العملية الروسية في أوكرانيا".

وأضافت: "هذه العملية تشكل أخطر تهديد للعالم اليوم".

وتابعت أن "نسبة الإنفاق الدفاعي هذه لن تسمح لأوتاوا بالوصول إلى الهدف الذي يريده حلف الناتو وهو إنفاق 2% من الناتج المحلي الإجمالي على التسلح لكل بلد عضو".

المصدر: "أ ف ب"

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