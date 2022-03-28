كندا تبدأ محادثات مع "لوكهيد مارتن" الأمريكية لشراء مقاتلات "إف-35"

أكد مسؤولون حكوميون أن كندا اختارت شركة "لوكهيد مارتن" الأمريكية وطائرة "إف -35"، كونها قدمت أفضل عرض في مناقصة شراء طائرة مقاتلة جديدة.

وقالت وزيرة المشتريات الكندية فيلومينا تاسي، إن "شركة لوكهيد مارتن الأمريكية قدمت أفضل العروض في المناقصة".

تخطط كندا لشراء 88 طائرة مقاتلة جديدة، لتحل محل طائراتها من طراز "سي إف 18"، كما خصصت الحكومة حوالي 19 مليار دولار كندي (15 مليار دولار أمريكي) لعملية الشراء.

سيتم تحديد موعد تسليم الطائرة الأولى في عام 2025، إذا تم التوصل إلى اتفاق، وفي حال عكس ذلك، فإن الحكومة لديها خيار الدخول في محادثات مع شركة "ساب"، التي جاءت مقاتلتها "غريبن" في المرتبة الثانية بعد "إف -35" في المنافسة، فيما استبعدت من قبل طائرة "بوينغ - سوبر هورنت".

وتتمتع كندا بعلاقة وثيقة مع الولايات المتحدة، والتي تشمل استخدام الطائرات المقاتلة معا للدفاع عن المجال الجوي لأمريكا الشمالية.

أعلنت الحكومة الكندية السابقة عن شراء طائرات "إف -35"، لكن الحكومة الحالية أخرت القرار وفتحت الباب أمام المنافسة.

المصدر: "أ ب"