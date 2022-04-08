ردا على عقوبات أوروبية على الفحم الروسي.. بيسكوف: سنوجه إمدادات الفحم إلى أسواق بديلة

أكد دميتري بيسكوف السكرتير الصحفي للرئيس الروسي أن روسيا ستعيد توجيه إمدادات الفحم من الاتحاد الأوروبي إلى الأسواق البديلة، وذلك بعد أن فرض الاتحاد الأوروبي قيودا على الفحم الروسي.

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وقال بيسكوف للصحفيين اليوم الجمعة: "لا يزال الفحم سلعة مطلوبة بشدة، سيتم إعادة توجيه (إمدادات الفحم من الأسواق الأوروبية) إلى أسواق بديلة".

واليوم أعلن الاتحاد الأوروبي رسميا عن فرضه الحزمة الخامسة من العقوبات على روسيا، وتضمنت العقوبات حظرا على استيراد الفحم من روسيا اعتبارا من أغسطس القادم.

وفرضت الدول الغربية عدة عقوبات على روسيا بعد إطلاقها عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا لنزع سلاحها، وفي ظل ذلك أعلنت بعض الشركات انسحابها من السوق الروسية وإغلاق منشآت الإنتاج في البلاد.

من جهتها أكدت الحكومة الروسية دعمها للشركات الوطنية المتضررة من العقوبات، وأعلنت عن اتخاذ مجموعة من الإجراءات للحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي في البلاد.

المصدر: نوفوستي