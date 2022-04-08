النيابة الروسية تقر إعلان "تشاتام هاوس" البريطانية منظمة "غير مرغوب فيها"

أعلنت النيابة العامة الروسية أنها قررت إدراج المعهد الملكي البريطاني للشؤون الدولية ("تشاتام هاوس") على قائمة المنظمات "غير المرغوب فيها" في البلاد.

وأوضحت النيابة في بيان أصدرته اليوم الجمعة أنها أبلغت وزارة العدل بقرارها إدراج "تشاتام هاوس" على قائمة "المنظمات الأجنبية والدولية غير الحكومية التي تعد أنشطتها غير مرغوب فيها في أراضي روسيا".

وأشارت النيابة إلى أن هذا القرار جاء بناء على فحصها مواد عن أنشطة المنظمة البريطانية (دون شرح تفصيل إضافية عنها).

وتابعت: "تم التأكيد أن أنشطة المنظمة البريطانية تشكل خطرا على النظام الدستوري في روسيا وأمنها".

المصدر: RT