سلطات دونيسك: قتلى وجرحى باستهداف القوات الأوكرانية بالصواريخ محطة لحظة إجلاء السكان في دونيتسك

نشرت إدارة الدفاع لجمهورية دونيتسك الشعبية صورا تؤكد سقوط ضحايا نتيجة سلسلة انفجارات قرب محطة قطارات في كراماتورسك. جراء استهداف القوات الأوكرانية للمنطقة بصواريخ "توتشكا أو".

وجاء في بيان قوات الدفاع الشعبية في دونيتسك: "القوات الأوكرانية ضربت كراماتورسك بصاروخ توشكا- أو.. في منطقة قطارات في كراماتورسك، حيث يتم إجلاء السكان المحليين، تم تنفيذ هجوم صاروخي. سقطت شظايا صاروخ Tochka-U".

وأكد المقر أن هذا النظام الصاروخي قديم وليس في الخدمة في روسيا وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، ولكن تستخدمه التشكيلات المسلحة الأوكرانية بنشاط.

ونشر المقر صورا من موقع الانفجار يظهر وقوع ضحايا بين المدنيين.

المصدر: نوفوستي