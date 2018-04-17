سانتوس يرشح 5 منتخبات للفوز بمونديال 2018 ويستبعد البرتغال

رشح مدرب منتخب البرتغال فرناندو سانتوس 5 منتخبات للتتويج بلقب مونديال روسيا 2018 واستبعد منتخب بلاده، الذي يمتلك في صفوفه كريستيانو رونالدو الفائز بجائزة الكرة الذهبية 5 مرات.

ونقل الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن سانتوس قوله: "بالنسبة لي، المرشحون للفوز بكأس العالم 2018 هم البرازيل، وألمانيا، وإسبانيا، والأرجنتين، وفرنسا، لأن هذه المنتخبات تمتلك لاعبين من مستوى عال، إضافة إلى خبرتها في بلوغ المراحل النهائية للبطولات الكبيرة.. نحن نعلم أننا لسنا من المرشحين، ونحن مستعدون لقبول موقفنا، لكن هذا لا يعني أننا لا نملك طموحات ورغبة في الفوز في كل مباراة. لدينا فريق قوي وموحد. وليس لدينا أي أفكار بأننا أقوى من أي منتخب آخر، لكننا نعرف بأنه لا يمكن الفوز علينا بسهولة".

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وتطرق سانتوس لامتلاك منتخب بلاده للنجم كريستيانو رونالدو أفضل لاعب في العالم 5 مرت، وقال في هذا الصدد: "بالطبع اللاعب الأفضل في العالم يكون جزءًا لا يتجزأ من استراتيجية أي فريق، لكن الكل يعرف أنه من أجل الفوز لابد أن يوجد فريق وأن نلعب كفريق، وقد أظهر رونالدو بالفعل استعداده للتضحية بنفسه لصالح المنتخب الوطني، ويستلهم اللاعبون الآخرون من مثاله".

ويتطلع المنتخب البرتغالي الذي أوقعته قرعة مونديال 2018 في المجموعة الثانية، لتحقيق مفاجأة أخرى من خلال مشاركته في مونديال 2018، بعدما فاجأ الجمع قبل عامين، عندما توج بلقب بطولة أمم أوروبا للمرة الأولى في تاريخه.

المصدر: championat.com

عمر بيكضاض