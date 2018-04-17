كارلوس يأمل في مشاهدة روسيا والبرازيل في نهائي مونديال 2018

أعرب المدافع الأيسر السابق لمنتخب البرازيل ونادي ريال مدريد روبيرتو كارلوس عن أمله في حضور مواجهة منتخب بلاده وجها لوجه مع منتخب روسيا في نهائي مونديال 2018.

ونقل موقع "سبورت 24" عن النجم البرازيلي قوله: "في مثل هذه البطولات تكون عقلية الفريق وحالته النفسية مهمة جدا. أعتقد أن المنتخب الروسي سيتجاوز دور المجموعات على الأقل، وربما يذهب إلى أبعد من ذلك ويمكن حتى أن يصل إلى المباراة النهائية، وقد يساعده في ذلك الدعم الجماهيري لأن البطولة ستقام على أرضه".

وتابع كارلوس الحائز على لقب كأس العالم عام 2002: "أتمنى أن تلعب روسيا مع البرازيل في المباراة النهائية على الرغم من أن ذلك لن يكون سهلا، في ظل وجود منتخبات مثل فرنسا، وألمانيا، والأرجنتين".

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وفي رده عن سؤال ما إذا كان سيحضر فعاليات بطولة كأس العالم قال النجم البرازيلي: "لسوء الحظ لا أعرف خططي لنهائيات كأس العالم حتى الآن، سأكون مشغولا بالعديد من الفعاليات كوني سفيرا لنادي ريال مدريد".

واختتم كارلوس حديثه مازحا: "أرغب بالطبع في حضور مباريات المنتخب البرازيلي الوطني، خصوصا المباراة النهائية حيث تلتقي روسيا مع البرازيل!".

وكانت قرعة مونديال 2018 قد وضعت المنتخب الروسي في المجموعة الأولى إلى جانب مصر، والسعودية، والأوروغواي، بينما وقعت البرازيل في المجموعة

الخامسة التي تضم أيضا سويسرا، وكوستاريكا، وصربيا.

المصدر: RT

عمر بيكضاض