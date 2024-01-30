لحظة بلحظة.. الحرب في غزة /30.01.2024/ وأبرز تداعياتها إقليميا وعالميا
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مع دخول الحرب يومها الـ116 في غزة، يواصل الجيش الإسرائيلي استهدافاته كما تستمر الاشتباكات، فيما يلقي استهداف القاعدة الأمريكية عند حدود الأردن وسوريا بظلاله على المشهد في المنطقة.
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يتبع..