لحظة بلحظة.. الحرب في غزة /30.01.2024/ وأبرز تداعياتها إقليميا وعالميا

مع دخول الحرب يومها الـ116 في غزة، يواصل الجيش الإسرائيلي استهدافاته كما تستمر الاشتباكات، فيما يلقي استهداف القاعدة الأمريكية عند حدود الأردن وسوريا بظلاله على المشهد في المنطقة.

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يتبع..