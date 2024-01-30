9 منظمات إغاثة: تعليق تمويل "الأونروا" يهدد حياة الفلسطينيين في غزة والمنطقة

قالت 9 منظمات إغاثة في رسالة مشتركة، إن تعليق تمويل "الأونروا" يهدد حياة الفلسطينيين في غزة والمنطقة، ويؤثر على المساعدات التي يمكن وصفها بالمنقذة لحياة أكثر من مليوني مدني.

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وقالت في بيان: "بينما نرحب بتحقيق الأونروا نشعر بالصدمة إزاء القرار المتهور بقطع شريان الحياة عن شعب بأكمله".

وأعربت المنظمات الإغاثية عن شعورها بالقلق والغضب العميقين من اتحاد بعض أكبر المانحين لتعليق التمويل للأونروا، وحضت الدول المانحة على إعادة تفعيل دعمها للعمل الهام للأونروا وشركائها لمساعدة الفلسطينيين.

مع دخول الحرب يومها الـ116 في غزة، يواصل الجيش الإسرائيلي استهدافاته كما تستمر الاشتباكات، وأفاد مراسلنا، اليوم الثلاثاء، بأن الجيش الإسرائيلي يحاول التقدم في مدينة غزة، شمال القطاع، بالتزامن مع شنه أحزمة نارية عنيفة تستهدف المواطنين ومراكز الإيواء.

وكان مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، أفاد بوقت سابق بأن عدد النازحين في قطاع غزة ارتفع إلى 1.8 مليون شخص، أي ما يعادل نحو 80% من سكان القطاع.

المصدر: وكالات