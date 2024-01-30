مراسلنا: الجيش الإسرائيلي يحاول التقدم بمدينة غزة بالتزامن مع أحزمة نارية تستهدف النازحين

أفاد مراسلنا، اليوم الثلاثاء، بأن الجيش الإسرائيلي يحاول التقدم في مدينة غزة، شمال القطاع، بالتزامن مع شنه أحزمة نارية عنيفة تستهدف المواطنين ومراكز الإيواء.

إقرأ المزيد

وشنت المدفعية والطائرات الحربية الإسرائيلية قصفا وغارات مكثفة على مناطق متفرقة في قطاع غزة.

ففي شمال القطاع، استهدفت القوات الإسرائيلية منطقة جباليا وبيت حانون وشنت غارات عنيفة على مدينة غزة.

وأدت غارات في منطقة الصبرة جنوب مدينة غزة على منزلين لعائلة مدوخ والعماوي إلى سقوط قتلى وجرحى.

في المنطقة الوسطى، شنت المدفعية والطائرات الحربية الإسرائيلية غارات لا سيما على شمال مخيم النصيرات.

أما في الجنوب، فتتعرض مدينة خان يونس إلى قصف مدفعي وغارات جوية عنيفة، وقال مراسلنا إن مربعا سكنيا نسف بالكامل غرب خان يونس جراء القصف الإسرائيلي.

ولفت المراسل إلى أن الجيش الإسرائيلي ما زال يحاصر مستشفى الأمل ومجمع ناصر الطبي في خان يونس لليوم التاسع على التوالي.

إلى ذلك، أغارت الطائرات الحربية الإسرائيلية على منزل يعود لعائلة السمهوري في حي الجنينة شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

من جهة أخرى، أفاد مراسلنا بوصول العشرات من الجثامين عبر معبر كرم أبو سالم إلى قطاع غزة ممن سرقهم الجيش الاسرائيلي خلال توغله.

وكان الهلال الأحمر أعلن أنه حتى اللحظة ما زال الاتصال مفقودا مع الفريق الذي انطلق بالأمس في مهمة إنقاذ الطفلة هند التي قتل أفراد عائلتها بعد قصفهم من قبل القوات الإسرائيلية في مدينة غزة وبقيت هي محاصرة.

وأكد الهلال الأحمر في بيان: "ما زلنا نجهل مصير الفريق وإن كانوا قد نجح في إخلاء الطفلة هند أم لا".

المصدر: RT