الجيش الإسرائيلي يعلن غمر أنفاق "حماس" في غزة بكميات ضخمة من المياه

قال الجيش الإسرائيلي الثلاثاء إنه يقوم بضخ كميات ضخمة من المياه في أنفاق بغزة بهدف تدمير شبكة الأنفاق المترامية تحت الأرض والتي يستخدمها عناصر "حماس".

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "خلال الحرب، أدخل جيش الدفاع الإسرائيلي قدرات جديدة لتدمير البنية التحتية الإرهابية تحت الأرض في قطاع غزة عن طريق ضخ كميات كبيرة من المياه إلى الأنفاق".

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وأضاف أن "ذلك جزء من مجموعة وسائل ينشرها الجيش الإسرائيلي للقضاء على التهديد الذي تمثله شبكة الأنفاق تحت الأرضية لحماس".

وقال مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون إن حوالي 80% من شبكة أنفاق حماس المتشعبة تحت غزة لا تزال سليمة بعد أسابيع من جهود إسرائيل لتدميرها، وهو ما يعيق أهداف إسرائيل المركزية في الحرب.

وكانت إسرائيل قد شنت ضربات عنيفة على المستشفيات وغيرها من البنى التحتية الرئيسية "في سعيها وراء هذه الأنفاق".

وأشارت صحيفة "وول ستريت جورنال"إلى أن "تعطيل الأنفاق، التي تمتد لأكثر من 300 ميل تحت قطاع غزة - أو ما يقرب من نصف أطوال منظومة مترو أنفاق مدينة نيويورك - من شأنه أن يحرم حماس من التخزين الآمن نسبيا للأسلحة والذخيرة، ومخابئ للمقاتلين، ومراكز القيادة والسيطرة لحماس والقدرة على المناورة حول المنطقة غير المعرضة للنيران الإسرائيلية".

المصدر: نوفوستي