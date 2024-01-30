إيران تستدعي السفير البريطاني للاحتجاج على اتهامات لندن

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية الثلاثاء أنها استدعت السفير البريطاني سايمون شيركليف لدى طهران لإبلاغه "احتجاج طهران الشديد لاتهامات لندن للجمهورية الإسلامية".

وجاء في بيان الوزارة "في أعقاب استمرار اتهامات النظام البريطاني بحق الجمهورية الإسلامية، تم استدعاء سايمون شيركليف السفير البريطاني في طهران إلى وزارة الخارجية بعد ظهر اليوم وتم إبلاغه باحتجاج بلادنا الشديد".

إقرأ المزيد

ولم تحدد الوزارة سبب الاحتجاج الذي يأتي بعد اتهامات بريطانية لموقف إيران في التوترات الإقليمية.

وذكرت الوزارة اتهامات السلطات البريطانية لا أساس لها من الصحة وأدانتها بشدة.

واعتبرت الخارجية الإيرانية أن ما تقوم بها الحكومة البريطانية ضد إيران بمثابة حلقة أخرى من الإجراءات غير البناءة والمدمرة تجاه الجمهورية الإسلامية، وشددت على أن تهيئة هذه الأجواء محكوم عليها بالفشل.

وأشارت الوزارة إلى أن السفير البريطاني قال ردا على ذلك إنه سينقل الاحتجاج إلى لندن.

والاثنين، أعلنت بريطانيا فرض عقوبات على مسؤولين إيرانيين زعمت أنهم متورطون في "تهديدات بقتل صحافيين على الأراضي البريطانية"، فيما نفت إيران هذه الاتهامات وتقول إنها "لا أساس لها من الصحة".

وقالت الخارجية البريطانية إن العقوبات التي فرضت بالتنسيق مع الولايات المتحدة، تستهدف سبعة أفراد ومنظمة واحدة.

المصدر: وكالات