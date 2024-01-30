الهلال الأحمر الفلسطيني ينشر تسجيلا صوتيا للطفلة المحاصرة في سيارة ذويها بعد مقتلهم فيها  

أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني اليوم الثلاثاء بأن الطفلة هند رجب البالغة من العمر 6 سنوات لا تزال محتجزة في سيارة ذويها ما يقرب من يوم كامل محاطة بـ6 قتلى من عائلتها.

وكانت هند وابنة عمها ليان البالغة 15 عاما، الناجيتين الوحيدتين بعد أن أطلقت القوات الإسرائيلية النار على السيارة التي كانتا تستقلانها أمس.

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ويرصد تسجيل صوتي لحظة إطلاق القوات الإسرائيلية النار على الطفلة ليان حمادة أثناء طلبها المساعدة من فرق الهلال الأحمر قبل أن تطلق النار عليها ما أدى إلى وفاتها.

RT

عقب ذلك قال الهلال الأحمر إن طواقمه بقيت لأكثر من ثلاث ساعات على اتصال مع الطفلة هند لتهدئتها في ظل مناشدتها المستمرة لإجلائها من السيارة إلى أن تم التنسيق من خلال الارتباط الفلسطيني لتوجه مركبات الإسعاف إلى المكان.

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وفي حوالي الساعة السادسة وصلت طواقم الهلال الأحمر إلى المنطقة التي بها الطفلة، ومنذ ذلك الحين فقد الهلال الأحمر الاتصال مع الطاقم ولم يسترد حتى اللحظة وقد مر 18 ساعة على ذلك، ولم يعرف إذا كانت طواقم الإسعاف قد تمكنت من الوصول إلى الطفلة أم لا.

المصدر: RT