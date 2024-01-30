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عبداللهيان: "نتنياهو يعيش آخر أيامه السياسية الإجرامية"

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عبداللهيان:
Globallookpress
مخيم مؤقت للنازحين في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.
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أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، أن "الولايات المتحدة الأمريكية تعلم أن الحل لإنهاء الحرب والإبادة في غزة والأزمة الراهنة هو عبر الحل السياسي".

وأشار عبداللهيان في حسابه على موقع "إكس" إلى أن "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعيش نهاية حياته السياسية الإجرامية".

وقبل يومين، أفادت صحيفة "نيويورك تايمز"، بأن المفاوضين بملف الحرب في غزة، وعلى رأسهم واشنطن، يقتربون من الوصول إلى صفقة تقضي بوقف الحرب لمدة شهرين مقابل إطلاق الأسرى الإسرائيليين من غزة.

وفي 23 يناير الجاري، قال المتحدث باسم حكومة إسرائيل إيلون ليفي إن تل أبيب لن توافق على اتفاق مع "حماس" بشأن وقف إطلاق النار يسمح باستمرار احتجاز الأسرى بغزة أو بقاء الحركة بسلطة القطاع.

المصدر: RT + وكالات

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