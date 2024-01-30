وزير الخارجية العراقي يندد بالهجوم على موقع عسكري أمريكي عند الحدود الأردنية السورية

أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين ونظيره الأردني أيمن الصفدي، يوم الثلاثاء، ضرورة إبعاد البلدين والمنطقة عن التهديدات العسكرية.

وذكرت وكالة الأنباء العراقية أن وزير الخارجية فؤاد حسين ندد في اتصال هاتفي مع نظيره الأردني أيمن الصفدي بالهجوم على الموقع العسكري الأمريكي في الأردن.

في اتصال هاتفي مع اخي معالي @AymanHSafadi وزير الخارجية وشؤون المغتربين الاردني،اعربت عن استنكار #العراق الشديد للقصف الأخير الذي طال الأراضي الأردنية وموقع عسكري #أمريكي. pic.twitter.com/AcNiX6htjU — Fuad Hussein | فؤاد حسين (@Fuad_Husseein) January 30, 2024

وأضاف البيان، أنه "جرى خلال الاتصال بحث القصف الأخير الذي طال الأراضي الأردنية وموقعا عسكريا أمريكيا"، وأعرب وزير الخارجية عن "استنكار العراق لما حدث".

هذا وحددت وزارة الدفاع الأمريكية أسماء الجنود الثلاثة الذين قتلوا في موقع "البرج 22" إثر الهجوم الذي طال القوات الأمريكية في الحدود الأردنية السورية.

كما أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه اتخذ قرارا بشأن الرد على الهجوم.

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يذكر أن القيادة المركزية للقوات المسلحة الأمريكية (سينتكوم) أعلنت في 28 يناير عن تعرض قاعدة تستضيف عسكريين أمريكيين، على الحدود بين الأردن وسوريا للهجوم بطائرة مسيرة.

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كما اتهمت واشنطن الجماعات المتحالفة مع إيران بالوقوف وراء الهجوم، وأكدت أنها سترد، فيما نفت طهران مسؤوليتها عن استهداف القاعدة الأمريكية وقالت إن "المقاومة الإسلامية" تتخذ القرارات بهذا الشأن بشكل مستقل.

المصدر: RT