 
مباشر

وزير الخارجية العراقي يندد بالهجوم على موقع عسكري أمريكي عند الحدود الأردنية السورية

أخبار العالم العربي

وزير الخارجية العراقي يندد بالهجوم على موقع عسكري أمريكي عند الحدود الأردنية السورية
Legion-Media
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wvtp

أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين ونظيره الأردني أيمن الصفدي، يوم الثلاثاء، ضرورة إبعاد البلدين والمنطقة عن التهديدات العسكرية.

وذكرت وكالة الأنباء العراقية أن وزير الخارجية فؤاد حسين ندد في اتصال هاتفي مع نظيره الأردني أيمن الصفدي بالهجوم على الموقع العسكري الأمريكي في الأردن.

وأضاف البيان، أنه "جرى خلال الاتصال بحث القصف الأخير الذي طال الأراضي الأردنية وموقعا عسكريا أمريكيا"، وأعرب وزير الخارجية عن "استنكار العراق لما حدث".

هذا وحددت وزارة الدفاع الأمريكية أسماء الجنود الثلاثة الذين قتلوا في موقع "البرج 22" إثر الهجوم الذي طال القوات الأمريكية في الحدود الأردنية السورية.

كما أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه اتخذ قرارا بشأن الرد على الهجوم.

إقرأ المزيد
بايدن يقرر الرد على الهجوم الذي استهدف القاعدة الأمريكية عند الحدود الأردنية السورية
بايدن يقرر الرد على الهجوم الذي استهدف القاعدة الأمريكية عند الحدود الأردنية السورية

يذكر أن القيادة المركزية للقوات المسلحة الأمريكية (سينتكوم) أعلنت في 28 يناير عن تعرض قاعدة تستضيف عسكريين أمريكيين، على الحدود بين الأردن وسوريا للهجوم بطائرة مسيرة.

إقرأ المزيد
مقتل 3 جنود أمريكيين بهجوم مسيرة على قاعدة أمريكية في الأردن وواشنطن تتوعد بالرد
مقتل 3 جنود أمريكيين بهجوم مسيرة على قاعدة أمريكية في الأردن وواشنطن تتوعد بالرد

كما اتهمت واشنطن الجماعات المتحالفة مع إيران بالوقوف وراء الهجوم، وأكدت أنها سترد، فيما نفت طهران مسؤوليتها عن استهداف القاعدة الأمريكية وقالت إن "المقاومة الإسلامية" تتخذ القرارات بهذا الشأن بشكل مستقل.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا