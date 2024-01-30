احتجاجات إسرائيلية على الحدود المصرية (فيديو)

توافد اليوم الثلاثاء نشطاء يهود متشددون من حركة "تسو 9" مع مناصرين لهم من كافة أنحاء إسرائيل بما في ذلك أهالي الأسرى للحدود المصرية لاعتراض شاحنات المساعدات لسكان غزة.

وقال موقع kikar الإخباري الإسرائيلي، إنه "كما في الأيام الماضية، توافد عدد كبير من المتظاهرين، بينهم أفراد من أهالي الأسرى، من كافة أنحاء البلاد، لمنع شاحنات المساعدات من دخول غزة".

وقالت حركة "تسو 9": "بعد مسيرة طويلة والتغلب على العديد من الحواجز القانونية وغير القانونية على طول الطريق، وصل الآن عناصر حركة النظام 9 من جميع أنحاء البلاد وعائلات المختطفين إلى معبر نيتسانا".

وأضافت: "حتى هذه الساعة، المعبر مغلق أمام حركة المرور ولا تمر من هنا شاحنة إمدادات واحدة لغزة".

وأضافوا في الحركة: "فخورون بهذا الشعب، العلمانيون المتدينون، من اليمين واليسار، من المدينة والقرية والكيبوتس، الذين هم معنا اليوم وكل يوم. سنواصل بكل عزيمة حتى عودة جميع أبنائنا المختطفين إلى المنزل".

واعترض المتظاهرون شاحنات المساعدات عند معبر كرم أبو سالم. وأمس عادت العديد من قوات الشرطة إلى المكان واعتقلت بعض المتظاهرين ولم تسمح بحصار المعبر. وبدأت الشاحنات بالدخول إلى القطاع رغم المظاهرة.

ونجح المتظاهرون، في الأيام القليلة الماضية، في منع دخول المساعدات وتقليصها إلى حد كبير.

وفي بداية الأسبوع، وقع قائد القيادة الجنوبية للجيش الإسرائيلي على أمر بتوسيع منطقة معبر كيرم شالوم كمنطقة عسكرية مغلقة يمنع الدخول إليها.

المصدر : موقع kikar الإخباري الإسرائيلي