لابيد ردا على بن غفير: سأمنح الحكومة شبكة أمان في صفقة تبادل الأسرى

أعلن زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد أنه سيدعم صفقة تبادل ويمنح الحكومة شبكة أمان، وذلك بعد تهديدات وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بإنهاء الحكومة إذا وافقت على الصفقة.

وقال لابيد إن حزب "يش عتيد" سيوفر "شبكة أمان للحكومة كجزء من أي صفقة ستعيد المختطفين الـ 136 المحتجزين في قطاع غزة"، مشيرا إلى أنه "في البند الأول، السطر الأول، في العقد بين الدولة ومواطنيها، ينص على أن الدولة مسؤولة عن حياتهم. ليس فقط من أجل صحتهم أو تعليم أطفالهم، بل من أجل الحياة بأبسط وأبسط معانيها. من أجل ضمان أن الدولة لن تتخلى عنهم أبدا ليموتوا".

ولفت إلى أن "إسرائيل ليست دولة عادية. إسرائيل قامت على يد شعب عاد إلى بلاده بعد أن تعرض لأعظم مذبحة في التاريخ. نحن نعيش هنا بقوة القسم على حماية بعضنا البعض، وأن نحب بعضنا البعض، وأن نعتني ببعضنا البعض. هذا ما يسمح لنا بالعيش هنا رغم المخاطر، وهذا ما يجعلنا نرسل أطفالنا إلى الجيش ونسهر في الليل".

2/4 ישראל אינה מדינה רגילה. היא קמה בידי עם ששב לארצו אחרי שעבר את הטבח הגדול בהיסטוריה. אנחנו חיים כאן מכוחה של שבועה לשמור אחד על השני, לאהוב אחד את השני, לדאוג אחד לשני. זה מה שמאפשר לנו לחיות כאן למרות הסיכונים, זה מה שגורם לנו לשלוח את ילדינו לצבא ולשכב ערים בלילות. — יאיר לפיד - Yair Lapid (@yairlapid) January 30, 2024

واعتبر أنه "تم فسخ هذا العقد في 7 أكتوبر. ليس لدينا طريقة لإعادة موتانا إلى الحياة، لكن علينا إعادة المختطفين إلى منازلهم، وإلا فسوف ينهار شيء أساسي للغاية في علاقتنا مع بعضنا البعض، في العلاقة بين الشعب ووطنه. الثقة بين المواطنين والحكومة. هذا لا يجب أن يحدث. هناك أشياء خارجة عن النقاش".

وأضاف: "في الـ116 يوما الماضية، التقيت بالعشرات من أهالي المختطفين. وعدتهم وأكرر وعدي: سنمنح الحكومة شبكة أمان لأي صفقة تعيد المختطفين إلى منازلهم وعائلاتهم. هذا هو هدفنا وهذا هو التزامنا تجاه المختطفين وعائلاتهم".

4/4 ב-116 הימים האחרונים נפגשתי עם עשרות משפחות חטופים. הבטחתי להם ואני חוזר על הבטחתי: אנחנו ניתן לממשלה רשת בטחון לכל עסקה שתחזיר את החטופים לביתם ומשפחתם. זו מחוייבותנו לחטופים ולמשפחותיהם, זו התחייבותנו״. — יאיר לפיד - Yair Lapid (@yairlapid) January 30, 2024

وتوعد بن غفير بالعمل على حل الحكومة في حال عقدت صفقة "سيئة" مع حركة "حماس" فيما يتعلق بالأسرى المحتجزين بقطاع غزة.

وكتب في منشور عبر حسابه على منصة x: "صفقة سيئة = حل الحكومة".

עסקה מופקרת = פירוק הממשלה — איתמר בן גביר (@itamarbengvir) January 30, 2024

المصدر: RT