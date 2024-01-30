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هنية: تلقينا دعوة لزيارة القاهرة وجاهزون لمناقشة أفكار جدية تفضي لوقف العدوان على غزة

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هنية: تلقينا دعوة لزيارة القاهرة وجاهزون لمناقشة أفكار جدية تفضي لوقف العدوان على غزة
Globallookpress
مظاهرة ولافتة “أوقفوا إراقة الدماء” خلال المظاهرة لنساء إسرائيليات. تل أبيب، إسرائيل
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أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، "انفتاح الحركة على مناقشة أي مبادرات أو أفكار جدية وعملية شريطة أن تفضي إلى وقف شامل للعدوان وتأمين عملية الإيواء لأهلنا وشعبنا".

وقال هنية إن "هذا الانفتاح سيكون في حال أفضى لتأمين ما سبق للذين أجبروا على النزوح بفعل إجراءات الاحتلال ومن دمرت مساكنهم، وإعادة الإعمار ورفع الحصار وإنجاز عملية تبادل جدية للأسرى تضمن حرية أسرانا الأبطال وتنهي معاناتهم".

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وكشف هنية أن قيادة الحركة "تلقت الدعوة لزيارة القاهرة من أجل التباحث حول اتفاق الإطار الصادر عن اجتماع باريس ومتطلبات تنفيذه وفق رؤية متكاملة تحقق لشعبنا المجاهد مصالحه الوطنية في المدى المنظور".

وأضاف: "على العالم أن يضغط على الاحتلال لوقف هذه المجازر وجرائم الحرب بما في ذلك سياسة التنكيل التي يتعرض لها شعبنا في مناطق الضفة الغربية والإعدامات والاعتقالات والاقتحامات اليومية للمدن والمخيمات".

وأكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس أن "كل هذه الممارسات لن تكسر عزيمة شعبنا وتصميمه على الحرية والاستقلال".

المصدر: RT

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