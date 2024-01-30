وزارة الصحة بغزة تعلن حصيلة جديدة لعدد الضحايا

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم الثلاثاء، حصيلة جديدة لعدد ضحايا الحرب، منذ السابع من أكتوبر الماضي.

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وقالت الوزارة في بيان، إن "حصيلة العدوان ارتفعت إلى 26751 شهيدا و65636 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي"، مشيرة إلى أنه "لا زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات يمنع الاحتلال وصول طواقم الاسعاف والدفاع المدني إليهم".

ولفتت الوزارة إلى أن "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 13 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 114 شهيدا و249 مصابا خلال الـ 24 ساعة الماضية".

مع دخول الحرب يومها الـ116 في غزة، يواصل الجيش الإسرائيلي استهدافاته كما تستمر الاشتباكات.

وأفاد مراسلنا، اليوم الثلاثاء، بأن الجيش الإسرائيلي يحاول التقدم في مدينة غزة، شمال القطاع، بالتزامن مع شنه أحزمة نارية عنيفة تستهدف المواطنين ومراكز الإيواء.

المصدر: RT