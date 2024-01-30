بريطانيا: ندرس مع حلفائنا الاعتراف بالدولة الفلسطينية

أعلن وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، أن بلاده ستنظر مع حلفائها في مسألة الاعتراف بالدولة الفلسطينية بما في ذلك في الأمم المتحدة.

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وقال كاميرون لهيئة الإذاعة البريطانية إن لندن تدرس الاعتراف بالدولة الفلسطينية، مؤكدا ضرورة إظهار تقدم لا رجعة فيه نحو حل الدولتين للشعب الفلسطيني.

ووفق ما أوردت "بي بي سي" فقد قال وزير الخارجية البريطاني إن "بلاده مستعدة لتقديم اللحظة التي تعترف فيها رسميا بالدولة الفلسطينية"، وقال إنه "يجب منح الفلسطينيين أفقا سياسيا لتشجيع السلام في الشرق الأوسط".

وقال في حفل استقبال في وستمنستر إن "المملكة المتحدة تتحمل مسؤولية تحديد الشكل الذي ستبدو عليه الدولة الفلسطينية"، مضيفا انه "يجب أن يظهر للشعب الفلسطيني "تقدما لا رجعة فيه" نحو حل الدولتين".

وقال أمام مجلس الشرق الأوسط التابع لحزب المحافظين "في الوقت الذي يحدث فيه ذلك، سننظر - مع حلفائنا - في مسألة الاعتراف بالدولة الفلسطينية، بما في ذلك في الأمم المتحدة".

"قد يكون هذا أحد الأشياء التي تساعد على جعل هذه العملية لا رجعة فيها".

المصدر: وكالات