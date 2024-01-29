واشنطن تدين التصريحات "المتهورة" لوزراء إسرائيليين بشأن "الاستيطان في غزة"

أدانت الولايات المتحدة يوم الاثنين التصريحات "المتهورة" لوزراء إسرائيليين من اليمين المتطرف خلال مؤتمر للمطالبة بإعادة بناء مستوطنات يهودية في قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي في مؤتمر صحافي " لقد أوضحنا أنه لا يمكن أن يكون هنا تقليص لأراضي غزة".

ورفض وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير الانتقادات الموجهة لـ"مؤتمر الاستيطان"، داعيا إلى عودة المستوطنات في "قطاع غزة بالكامل".

كما دانت وزارة الخارجية الفلسطينية الاجتماع الذي عقد في القدس تحت شعار عودة الاستيطان لقطاع غزة وشمال الضفة الغربية.

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وتعرض المؤتمر الداعي إلى الاستيطان في قطاع غزة وشمال الضفة الغربية، لحملة انتقادات واسعة، حيث قال زعيم المعارضة في إسرائيل يائير لابيد، إن"هذا يسبب ضررا دوليا على إسرائيل، وضررا لصفقة تبادل أسرى محتملة، وهذا المؤتمر يعرض جنود الجيش الإسرائيلي للخطر".

المصدر: RT + "أ ف ب"