الجيش الإسرائيلي:2797 جريحا في صفوفنا منذ الـ7 من أكتوبر

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الثلاثاء ارتفاع حصيلة الجرحى في صفوف عسكرييه إلى 2797 شخصا منذ الـ7 من أكتوبر 2023.

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وبحسب موقع تابع لوزارة الدفاع الإسرائيلية فإن من بين المصابين 1647 إصابة طفيفة و726 متوسطة و424 حرجة.

فيما بلغ عدد المصابين في صفوف الجيش الإسرائيلي منذ انطلاق العملية البرية في قطاع غزة في الـ27 من أكتوبر الماضي 1283 إصابة بينها 594 حالة طفيفة و429 متوسطة و260 حرجة.

هذا في الوقت الذي تشير فيه معلومات إسرائيلية وتقديرات عسكرية عالمية إلى أن عدد الجرحى العسكريين الإسرائيليين أكبر من الأرقام المعلنة رسميا.

وفي آخر إحصائية نشرها على موقعه الرسمي، أكد الجيش الإسرائيلي مقتل 557 من ضباطه وجنوده منذ السابع من أكتوبر 2023.

أما على الجانب الفلسطيني فأعلنت وزارة الصحة بغزة ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على القطاع إلى 26751 قتيلا و65636 جريحا منذ الـ7 من أكتوبر.

ودخلت الحرب في قطاع غزة يومها الـ115، حيث تواصل القوات الإسرائيلية استهدافاتها لا سيما جنوب القطاع، بينما تتواصل الاشتباكات العنيفة على أكثر من محور، بظل وضع إنساني كارثي.

المصدر: RT