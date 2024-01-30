"الصيام تضامنا مع غزة".. موظفون حكوميون أمريكيون ينددون بدعم بايدن لإسرائيل

أعلنت مجموعة موظفين حكوميين أمريكيين الصيام عن الطعام ليوم واحد، وذلك للتضامن مع غزة، وفي مسعى منهم للفت الانتباه إلى الأزمة الإنسانية هناك وللتنديد بسياسة جو بايدن تجاه إسرائيل.

وتخطط مجموعة "الفيدراليون المتحدون من أجل السلام"، وهي مجموعة من العمال ينتمون لأكثر من 20 وكالة حكومية، تنظيم هذا الإضراب لمدة يوم واحد.

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وقال ممثلون عن "الفيدراليين المتحدين"، وهي مجموعة من عشرات الموظفين الحكوميين المحبطين من الأحداث التي تشهدها غزة وكانوا قد نظموا في وقت سابق إضرابا عن العمل في وقت سابق من الشهر الجاري، لصحيفة "الغارديان" إن أعضاءها سيبدأون يوم الخميس إضرابا عن الطعام لمدة يوم واحد.

ومن المتوقع أن يحضر الموظفون الاتحاديون المشاركون إلى مكاتبهم وهم يرتدون الزي الأسود اللون أو يرتدون الكوفية أو غيرها من رموز التضامن مع الشعب الفلسطيني.

وتحدث موظف فيدرالي نيابة عن المجموعة "إن يوم الصيام هو رد على استخدام إسرائيل للتجويع كسلاح حرب من خلال تعمد حجب الغذاء ومنع دخوله إلى غزة".

وتقول المجموعة إن أعضاءها يمثلون أكثر من عشرين وكالة حكومية، من بينها وزارات الدفاع والأمن الداخلي وغيرها، ومن بينهم موظفون حكوميون ومعنيون بالشؤون السياسية.

ويقول ممثلو الفيدراليين المتحدين من أجل السلام إن هدفهم هو فرض محادثة في مكاتبهم، حيث قد يدعم العديد من الموظفين الفيدراليين وقف إطلاق النار ولكنهم يخشون الانتقام في حال تحدثوا علنا، أو يخشون حتى مناقشة السياسة بشكل عرضي لأن القيام بذلك قد يعيق جهودهم الخاصة لتحقيق السلام. والعمل بفعالية على المستوى السياسي.

المصدر: RT