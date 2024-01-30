كيربي: الرد على الهجوم الذي استهدف القاعدة الأمريكية قد يكون متدرجا

صرح المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي، الثلاثاء بأن الولايات المتحدة قد تلجأ إلى رد متدرج على الهجوم الذي أسفرعن مقتل ثلاثة من قواتها المتمركزة في الأردن.

وأوضح كيربي أن الرد قد يشمل "إجراءات متعددة وليس تحركا واحدا".

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وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن في حديث مع الصحفيين اليوم الثلاثاء أنه اتخذ قرارا بشأن الرد على الهجوم الذي استهدف القاعدة الأمريكية عند الحدود الأردنية السورية، وأدى إلى مقتل 3 جنود أمريكيين وإصابة 40 آخرين.

وقال بايدن إنه قرر كيفية الرد على الهجوم و لكنه لم يوضح نوع الإجراءات الجوابية التي يمكن أن تتخذها الولايات المتحدة، مؤكدا أن واشنطن لا تسعى إلى توسيع الصراع في الشرق الأوسط.

وأكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن الرد الأمريكي على الهجوم "قد يكون على عدة مستويات، وهو يحدث على مراحل ويدوم فترة معينة".

يذكر أن القيادة المركزية للقوات المسلحة الأمريكية (سينتكوم) أعلنت في 28 يناير عن تعرض قاعدة تستضيف عسكريين أمريكيين، على الحدود بين الأردن وسوريا للهجوم بطائرة مسيرة.

واتهمت واشنطن الجماعات المتحالفة مع إيران بالوقوف وراء الهجوم، وأكدت أنها سترد، فيما نفت طهران مسؤوليتها عن استهداف القاعدة الأمريكية وقالت إن "المقاومة الإسلامية" تتخذ القرارات بهذا الشأن بشكل مستقل.

المصدر: رويترز+RT