"حزب الله": التفاوض غير المباشر بشأن الحدود هو حصرا بيد الدولة اللبنانية

أكد "حزب الله" أن التفاوض غير المباشر بشأن الحدود هو حصرا بيد الدولة اللبنانية، وذلك ردا على مقال نشرته إحدى الصحف تحت عنوان: "واشنطن تبلغت سحب الحزب ملف الحدود من بري وميقاتي".

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وكتبت صحيفة "نداء الوطن" اللبنانية اليوم الثلاثاء، أنه "في تطور غير مسبوق، أفادت مصادر دبلوماسية بأن الولايات المتحدة تبلغت عبر قنوات الاتصال مع بيروت أن "حزب الله"، اتخذ قرارا جديدا يتصل بالمفاوضات غير المباشرة بين لبنان وإسرائيل حول الحدود البرية بين البلدين، ويقضي بكف يد رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي عن التفاوض الفعلي في ملف الحدود نيابة عن حزب الله".

وأضافت الصحيفة أنه "لم يتضح بعد، بمن تتمثل قناة التواصل بين حزب الله والجانب الأمريكي بعد تنحية الحزب للرئاستين الثانية والثالثة عن هذه المهمة"، مشيرة إلى معلومات دبلوماسية تفيد "بأن هناك عوامل استجدت منذ الموقف الأخير للأمين العام لحزب الله حسن نصرالله، قبل 7 أكتوبر، حيث تحدث نصرالله عن ‘المؤشرات الإيجابية المتلعقة بالتنقيب البحري‘، لكن سرعان ما تبين أن نتائج الحفر في البلوك 9 أتت سلبية".

وأضافت الصحيفة أن "المتابعين لملف الحدود الجنوبية للبنان، يعتقدون أن موقف نصرالله الجديد يؤدي عمليا إلى نقل ملف الحدود اللبنانية - الإسرائيلية إلى المفاوضات الأمريكية- الإيرانية في صورة غير مباشرة، ما يعني أن حزب الله استبق ما تردد عن مسعى جديد سيقوم به الموفد الأمريكي في هذا الملف آموس هوكشتاين على هذا الصعيد".

وردا على المقال، أصدر حزب الله بيانا جاء فيه: "نشرت صحيفة نداء الوطن اليوم خبرا ملفقا ومسيئا حول ما أسمته ملف التفاوض غير المباشر حول ‏الحدود البرية بين لبنان وفلسطين المحتلة. إن التفاوض غير المباشر هو حصرا بيد الدولة اللبنانية، ‏وبالتالي إن ما ورد في الخبر المذكور شكلا ومضمونا مجاف للحقيقة كليا وعار من الصحة جملة ‏وتفصيلا".‏

وكان لبنان وإسرائيل وقعا على اتفاق لترسيم الحدود البحرية بين البلدين في أكتوبر من العام 2022.

وخاض البلدان مفاوضات غير مباشرة استمرت عامين بوساطة أمريكية حول ترسيم الحدود في منطقة غنية بالنفط والغاز الطبيعي بالبحر المتوسط تبلغ مساحتها 860 كم مربعا تقريبا.

المصدر: RT