بعد الهجوم على القاعدة الأمريكية في الأردن.. صواريخ تستهدف القوات الأمريكية في سوريا

صرح مسؤول في البنتاغون بأن القوات الأمريكية في سوريا استُهدفت بالصواريخ الاثنين، وذلك بعد مقتل ثلاثة جنود أميركيين في هجوم بطائرة مسيّرة في الأردن الأحد.

وقال المسؤول العسكري الذي طلب عدم الكشف عن هويته: "أطلقت عدة صواريخ على القوات الأمريكية وقوات التحالف في قاعدة الشدّادي بسوريا، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار في البنى التحتية"، في إشارة إلى القاعدة الواقعة في شمال شرق سوريا.

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وأعلنت نائبة المتحدث باسم البنتاغون سابرينا سينغ الاثنين أن عدد ضحايا الهجوم على قاعدة عسكرية أمريكية في الأردن ارتفع إلى 40 شخصا.

وكانت القيادة الوسطى الأمريكية، قد أعلنت في وقت سابق، مقتل 3 جنود وإصابة 25 آخرين في هجوم بطائرة مسيرة استهدف قاعدة في شمال شرق الأردن، وقال البنتاغون إن ما تعرضت له القوات الأمريكية في الأردن "تصعيد خطير".

وتبنت المقاومة الإسلامية في العراق الأحد مسؤولية الهجوم على القاعدة الأمريكية.

وأكدت "المقاومة الإسلامية" العراقية في بيانها أنها "ستواصل شن هجماتها ضد القواعد الأمريكية دعما لقطاع غزة وردا على "المجازر الإسرائيلية بحق القطاع منذ 115 يوما".

وأضافت في بيانها أنها استهدفت الأحد 4 قواعد أمريكية وهي قواعد الشدادي والركبان والتنف، أما الرابعة وفقا للبيان فداخل الأراضي الفلسطينية وهي منشأة زفولون البحرية.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، قد أعلن أن ثلاثة عسكريين أمريكيين قتلوا وأصيب آخرون في هجوم بطائرة مسيرة على قوات أمريكية قرب حدود سوريا.

المصدر: أ ف ب+RT