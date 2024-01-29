بعد محادثات باريس.. بلينكن: هناك "أمل حقيقي" بالتوصل لاتفاق للإفراج عن رهائن في غزة

عبر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عن الأمل بالتوصل لاتفاق يقضي بوقف القتال في غزة مقابل الإفراج عن رهائن، بعد محادثات جرت في باريس شارك فيها مدير "سي أي أيه" وقطر ومصر.

وقال بلينكن للصحافيين "أُنجز عمل مهم جدا وبناء.. وهناك بعض الأمل الحقيقي ونحن نمضي قدما".

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وأوضح بلينكن مساء الاثنين أنه ناقش مع رئيس الوزراء القطري وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الجهود الجارية لتحرير الرهائن الإسرائيليين وعقد هدنة مطولة للقتال في غزة.

وجاء ذلك خلال حديث بلينكن في مؤتمر صحفي بالعاصمة واشنطن، مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، وفق ما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

وكان رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، قد أعلن عقب لقاءات مع مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين ومصريين، أنه سيتم عرض مقترح هدنة في غزة وإطلاق سراح الرهائن على حماس.

وقال الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني متحدثا في واشنطن خلال فعالية نظمها مركز "أتلانتك كاونسل" للبحوث، إنه تم إحراز "تقدم ملحوظ" هذا الأسبوع خلال المحادثات في باريس.

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وتقود قطر إلى جانب مصر والولايات المتحدة، جهود الوساطة منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر بين إسرائيل وحماس.

وفي اليوم الـ115 من الحرب، واصلت مقاتلات الجيش الإسرائيلي غاراتها العنيفة على مناطق متفرقة في غزة، مخلفة عشرات القتلى والمصابين.

أعلنت وزارة الصحة بغزة ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على القطاع إلى 26637 قتيلا و65387 جريحا منذ الـ7 من أكتوبر.

من جهته أعلن الجيش الإسرائيلي ارتفاع حصيلة الجرحى في صفوفه إلى 2784، بالإضافة إلى مقتل 557 من ضباطه وجنوده منذ السابع من أكتوبر 2023.

المصدر: وكالات