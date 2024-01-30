حزب الله يبث مشاهد من عملية استهداف ثكنة بيرانيت التابعة للجيش الإسرائيلي بصواريخ بركان (فيديو)

أعلن حزب الله اللبناني استهداف ثكنة بيرانيت التابعة للجيش الإسرائيلي بصواريخ بركان.

ونشر الحزب فجر يوم الأربعاء مقطع فيديو وثق عملية استهداف الثكنة وتصاعد دخان كثيف من محيطها.

وفي وقت سابق أعلن حزب الله استهداف تجهيزات تجسسية وضرب تجمعات لجنود إسرائيليين بالصواريخ في عدة مواقع، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة.

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وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت قد صرح يوم الثلاثاء بأن تل أبيب ملتزمة بإعادة سكان المنطقة الشمالية الحدودية مع لبنان إلى منازلهم.

وصرح الوزير بأن هذا الأمر يمكن أن يتم بطريقتين إما دبلوماسيا أو عن طريق عملية عسكرية مفتوحة فيها جميع الاحتمالات.

ولا يزال التصعيد مستمرا على الجبهة الجنوبية في لبنان والشمال الإسرائيلي، بعدما أعلن حزب الله عن تنفيذ عمليات استهدفت الجيش الإسرائيلي ونقاط تمركزه.

وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل اشتباكات متقطعة بين حزب الله اللبناني والقوات الإسرائيلية منذ اندلاع الحرب في غزة، حيث أعلن الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله أن جبهة لبنان هي جبهة "مساندة لغزة".

المصدر: RT