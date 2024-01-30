غالانت: نحن ملزمون بإعادة سكان المنطقة الشمالية إلى منازلهم (فيديو)

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت يوم الثلاثاء إن تل أبيب ملتزمة بإعادة سكان المنطقة الشمالية الحدودية مع لبنان، إلى منازلهم.

وصرح وزير الدفاع الإسرائيلي بأن هذا الأمر يمكن أن يتم بطريقتين، إما دبلوماسيا أو عن طريق عملية عسكرية مفتوحة فيها جميع الاحتمالات.

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وأضاف غالانت "نتحدث عن ثمانين ألف إسرائيلي تحولوا إلى نازحين، ومصممون على أن يعودوا بسرعة وإلى وضع أكثر أمنا".

وتابع قائلا "لم ننس أن حزب الله هاجمنا في 8 أكتوبر، بعد يوم واحد من هجوم حماس وبقوة مختلفة وهو يتكبد أثمانا باهظة".

وذكر غالانت في تصريحاته أن حزب الله خسر 200 من عناصره بالإضافة إلى العديد من الخسائر الأخرى.

وأوضح الوزير الإسرائيلي أن الجيش استطاع إبعاد حزب الله عن الجدار الحدودي ولكنه مستمر في هجماته.

שר הביטחון גלנט: "האפשרות להסדר מדיני הולכת וממצה את עצמה, יגיע השלב שהסבלנות שלנו תפקע מה שראיתם בעזה אפשר להעתיק ללבנון"@ela1949@ItayBlumental



צילום: שחר יורמן pic.twitter.com/QEi5EPd4jJ — כאן חדשות (@kann_news) January 30, 2024

وكان يوآف غالانت قد أفاد يوم الاثنين بأن الجيش الإسرائيلي سيتحرك قريبا جدا على الحدود الشمالية عند الحدود مع لبنان حيث تتبادل القوات الإسرائيلية القصف بشكل يومي مع حزب الله.

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وأبلغ الوزير الجنود المتمركزين قرب الحدود مع غزة أنهم سيغادرون المنطقة للانتقال إلى الشمال.

من جهته، أعلن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي سابقا، أن احتمالات الحرب على الجبهة الشمالية الحدودية مع لبنان أعلى مما كانت عليه في الماضي.

ولا يزال التصعيد مستمرا على الجبهة الجنوبية في لبنان والشمال الإسرائيلي، بعدما أعلن حزب الله عن تنفيذ عمليات استهدفت الجيش الإسرائيلي ونقاط تمركزه.

وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل اشتباكات متقطعة بين حزب الله اللبناني والقوات الإسرائيلية منذ اندلاع الحرب في غزة، حيث أعلن الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله أن جبهة لبنان هي جبهة "مساندة لغزة".

المصدر: RT + وسائل إعلام عبرية