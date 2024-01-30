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مسؤول بحماس لـ"رويترز": مقترح وقف إطلاق النار يشمل 3 مراحل

أخبار العالم العربي

مسؤول بحماس لـ
Globallookpress
غزة
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 قال مسؤول كبير في حركة حماس إن مقترحا لهدنة جديدة بين الحركة وإسرائيل في غزة سيشمل 3 مراحل منها إطلاق سراح رهائن تحتجزهم حماس وسجناء فلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

وأضاف المسؤول أن المرحلة الأولى ستشمل الإفراج عن نساء وأطفال ومسنين وجرحى.

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وكان رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، قد أعلن عقب لقاءات مع مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين ومصريين، أنه سيتم عرض مقترح هدنة في غزة وإطلاق سراح رهائن على حماس.

وتقود قطر إلى جانب مصر والولايات المتحدة جهود الوساطة منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر بين إسرائيل وحماس.

وصرح الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني خلال فعالية نظمها مركز "أتلانتك كاونسل" للبحوث في واشنطن، بأنه تم إحراز "تقدم ملحوظ" هذا الأسبوع خلال المحادثات في باريس.

كما عبر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عن الأمل بالتوصل لاتفاق يقضي بوقف القتال في غزة مقابل الإفراج عن رهائن، بعد محادثات جرت في باريس شارك فيها مدير "سي أي أيه" وقطر ومصر.

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وفي المقابل، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل لن تسحب قواتها من قطاع غزة أو تطلق سراح آلاف المحتجزين الفلسطينيين.

وأضاف نتنياهو في تصريحات بثها التلفزيون الإسرائيلي "لن ننهي هذه الحرب دون تحقيق جميع أهدافها"، وفق ما نقلته وكالة "رويترز".

وأردف بالقول "هذا يعني القضاء على حماس وإعادة جميع الرهائن وضمان ألا تشكل غزة تهديدا لإسرائيل بعد الآن".

وتتضارب تصريحات نتنياهو مع تقارير إعلامية بشأن بعض شروط اتفاق محتمل لإعلان هدنة مع حماس.

المصدر: RT + "رويترز"

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