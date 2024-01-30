اللواء الرابع في الجيش الإسرائيلي يغادر قطاع غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي أن لواء كيريتي (4)، الذي عمل في خان يونس في الآونة الأخيرة، غادر قطاع غزة وحلت محله قوات أخرى.

وأفاد الجيش في بيان عبر موقعه الإلكتروني بأنه أثناء عمله في القطاع "قضى مقاتلو اللواء على الإرهابيين، وداهموا البنى التحتية الإرهابية مثل مخرطة لإنتاج الصواريخ ومنصات إطلاقها، وعثروا على العديد من الأسلحة".

استخدم المقاتلون "طائرات بدون طيار لجمع المعلومات الاستخبارية وللقضاء على الإرهابيين. وفي أحد الحوادث، حدد مشغلو الطائرات بدون طيار مجموعة إرهابية تتجه نحو القوات، وقاموا بتوجيه طائرة وتم القضاء على الإرهابيين".

كما نشر الجيش عددا من المقاطع المصورة للعمليات التي نفذها اللواء في قطاع غزة.

المصدر: RT