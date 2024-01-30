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البنتاغون يرجح وقوف "كتائب حزب الله" وراء الهجوم على القوات الأمريكية في الأردن

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البنتاغون يرجح وقوف
AFP AHMAD AL-RUBAYE
صورة من الأرشيف
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أعلن البنتاغون أن جماعة "كتائب حزب الله" في العراق قد تكون وراء الهجوم على القاعدة العسكرية الأمريكية في الأردن، الذي أسفر عن مقتل 3 عسكريين أمريكيين.

وأشارت نائبة المتحدث باسم البنتاغون، سابرينا سينغ، خلال مؤتمر صحفي يوم الاثنين، إلى أن "هذا الهجوم يحمل بصمات "كتائب حزب الله" العراقي لكن هذا التقييم ليس نهائيا".

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يذكر أن القيادة المركزية للقوات المسلحة الأمريكية (سينتكوم) أعلنت في 28 يناير عن تعرض قاعدة تستضيف عسكريين أمريكيين، على الحدود بين الأردن وسوريا للهجوم بطائرات مسيرة، مما أسفر عن مقتل 3 عسكريين أمريكيين وسقوط إصابات.

واتهمت واشنطن الجماعات المتحالفة مع إيران بالوقوف وراء الهجوم، وأكدت أنها سترد على أعمالها، فيما نفت طهران مسؤوليتها عن استهداف القاعدة الأمريكية وقالت إن "المقاومة الإسلامية" تتخذ القرارات بهذا الشأن بشكل مستقل.

المصدر: تاس

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