الصين تحذر من "دوامة الردود الانتقامية" بعد مقتل عسكريين أمريكيين في الأردن

حذرت الصين من "دوامة انتقام" في الشرق الأوسط بعدما توعدت واشنطن بالرد على هجوم بطائرة مسيرة أدى إلى مقتل 3 عسكريين في قاعدة في الأردن واتهمت فصائل مدعومة من إيران بتدبيره.

وقال الناطق باسم الخارجية الصينية وانغ ونبين "نأمل بأن تبقى جميع الأطراف المعنية هادئة وتحافظ على ضبط النفس... لتجنب السقوط في دوامة انتقام وتجنب مزيد من التصعيد والتوتر الإقليمي".

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، قد أعلن أن ثلاثة عسكريين أمريكيين قتلوا وأصيب آخرون في هجوم بطائرة مسيرة على قوات أمريكية قرب حدود سوريا.

ومن جانبها تبنت المقاومة الإسلامية في العراق الهجوم على القاعدة الأمريكية، مشيرة إلى أنها استهدفت 4 قواعد أمريكية 3 منها في سوريا وهي قواعد الشدادي والركبان والتنف، أما الرابعة وفقا للبيان فداخل الأراضي الفلسطينية وهي منشأة زفولون البحرية.

وأعلن المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي أن واشنطن سترد "بالطريقة الملائمة" على الهجوم، مؤكدا أن واشنطن لا تسعى إلى حرب مع إيران.

كما قالت إيران إن اتهامها بالضلوع في الهجوم "غرضه سياسي ويهدف إلى قلب الحقائق في المنطقة".

المصدر: "أ ف ب" + RT