وسائل إعلام: وفد من "حماس" يزور القاهرة لبحث صفقة الرهائن

أفادت وكالة "شينخوا" الصينية نقلا عن مصادر أنه من المقرر أن يزور وفد من حركة "حماس" القاهرة في 31 يناير لمناقشة صفقة الرهائن التي تم التوصل إليها في باريس.

وقال المصدر إن الوفد سيلتقي برئيس المخابرات العامة المصرية عباس كامل لبحث اتفاق التهدئة في قطاع غزة.

وأكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية أن قيادة الحركة "تلقت الدعوة لزيارة القاهرة من أجل التباحث حول اتفاق الإطار الصادر عن اجتماع باريس ومتطلبات تنفيذه وفق رؤية متكاملة تحقق لشعبنا المجاهد مصالحه الوطنية في المدى المنظور".

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وشدد على "انفتاح الحركة على مناقشة أي مبادرات أو أفكار جدية وعملية شريطة أن تفضي إلى وقف شامل للعدوان وتأمين عملية الإيواء لأهلنا وشعبنا".

وذكر مصدر مطلع على المفاوضات التي عقدت في باريس خلال عطلة نهاية الأسبوع لشبكة NBC أن المفاوضين من إسرائيل والولايات المتحدة ومصر وقطر توصلوا لاتفاق جديد للإفراج التدريجي عن الرهائن والذي سيكون مصحوبا بفترات توقف للأعمال القتالية.

وصرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن إسرائيل "لن تنهي هذه الحرب دون تحقيق جميع أهدافها"، و"هذا يعني القضاء على حماس وإعادة جميع الرهائن وضمان ألا تشكل غزة تهديدا لإسرائيل بعد الآن".

المصدر: تاس