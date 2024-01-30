مراسلتنا: أنباء عن اغتيال 3 فلسطينيين بعد اقتحام قوة خاصة من الجيش الاسرائيلي لمستشفى في جنين

أفادت مراسلتنا، اليوم الثلاثاء، بورود أنباء عن اغتيال ثلاثة شبان فلسطينيين، بعد اقتحام قوة خاصة من الجيش الاسرائيلي لمستشفى "ابن سينا" في جنين شمال الضفة الغربية.

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وقالت وسائل إعلام فلسطينية إن جنودا إسرائيليين تسللوا إلى مستشفى ابن سينا بلباس مدني واستخدموا بنادق كاتمة للصوت، واغتالوا محمد أيمن الغزاوي، وشقيقه باسل أيمن الغزاوي، وحمد وليد جلامنة.

وأشارت إلى أن القتلى هم أحد أبرز قادة "كتائب القسام" و"سرايا القدس" في جنين.

وسادت حالة غضب داخل مستشفى "ابن سينا" في جنين بعد اغتيال الشبان فلسطينيين داخل المستشفى.

وأكدت القناة 12 العبرية أن قوة خاصة إسرائيلية اقتحمت الطابق الثاني في مستشفى ابن سيناء في جنين واغتالت ثلاثة أشخاص وصفتهم بـ "المطلوبين".

إلى ذلك، دعت القوى الوطنية للإضراب والنفير العام في جنين بعد اغتيال الشبان الثلاثة بمستشفى ابن سينا.

من جهة أخرى، اعتقلت القوات الإسرائيلية، فجر اليوم الثلاثاء، فلسطينيين اثنين من مخيم العروب شمال الخليل، وسط اندلاع مواجهات، أطلقت خلالها القوات الإسرائيلية النار والغاز المسيل للدموع من دون أن يبلغ عن إصابات.

وفي رام الله، اقتحمت القوات الإسرائيلية، فجرا بلدة سنجل شمال المدينة، وتمركزت وسطها، واتخذت من أحد المنازل ثكنة عسكرية، فيما اعتقلت شابا من قرية أم صفا شمال غرب رام الله.

وفي مخيم طولكرم، دارت اشتباكات خلال اقتحام القوات الإسرائيلية، التي أطلقت قنبلة مضيئة فوق المخيم.

كما أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن مسلحين فلسطينيين أطلقوا النار تجاه قوات إسرائيلية بمحيط منطقة الضاحية شرق نابلس بالضفة الغربية.

يتبع..