لحظة بلحظة.. الحرب في غزة تدخل يومها الـ71
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في اليوم الـ71 من الحرب في غزة، تواصل القوات الإسرائيلية استهدافاتها في جميع أنحاء القطاع، فيما يزداد الوضع الإنساني سوءا أكثر فأكثر.
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