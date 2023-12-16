الشرطة الإسرائيلية توقف عددا من منتسبيها ظهروا في مقطع فيديو يعتدون على مصور صحفي فلسطيني (فيديو)

قالت الشرطة الإسرائيلية إنها أوقفت عناصر لها ظهروا في مقطع فيديو وهم يضربون مصورا صحفيا فلسطينيا في القدس الشرقية.

وأشارت وسائل إعلام إلى أن المصور الصحفي يدعى مصطفى الخاروف ويعمل لدى وكالة أنباء الأناضول التركية.

وفي المقطع المصور، يقترب أحد أفراد الشرطة من مصطفى الخاروف ويضربه بعقب بندقيته، بينما يدفعه شرطي آخر نحو سيارة.

وكان أحدهما يوجه بندقيته نحو الخاروف وآخر يسحبه إلى الأرض وهو يطوق عنقه بذراعه كما ركع شرطي على جسد الخاروف وكان شرطي آخر يركل الخاروف مرارا على رأسه، وهو يصرخ من الألم.

وكان أفراد آخرون من الشرطة يراقبون المتفرجين المصدومين ويدفعونهم للخلف.

وقالت الشرطة في بيان لها مع إعلانها عن إيقاف الشرطيين عن العمل وإجراء تحقيق: "إن قيادة شرطة الحدود تعتبر سلوك هؤلاء الأفراد غير متوافق مع قيم القوة".

وتأتي كلتا الحادثتين في الوقت الذي اشتعلت فيه التوترات في الضفة الغربية والقدس الشرقية، بعد اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس.

ومنذ اندلاع الحرب، وصل العنف الذي تمارسه القوات الإسرائيلية والمستوطنون في الضفة الغربية إلى مستويات قياسية، فمنذ 7 أكتوبر لقي 287 فلسطينيا في الضفة الغربية، مصرعهم، وفقا لوزارة الصحة الفلسطينية.

وأضافت الوزارة أن هذا هو العام "الأكثر دموية على الإطلاق في الضفة الغربية منذ 18 عاما".

في المقابل، يقول الجيش الإسرائيلي إن أنشطته العسكرية في الضفة الغربية تأتي بهدف "ملاحقة مطلوبين بتهم إرهابية".

The Jerusalemite photographer Mostafa Kharouf receives medical treatment after being assaulted and beaten by Israeli soldiers in the occupied city of Jerusalem. 15.12.23



إصابة المصور مصطفى الخاروف باعتداء قوات الاحتلال على الصحفيين في القدس pic.twitter.com/ZGVuhwyoVL — Lentera (@meisailurophile) December 16, 2023

اعتداء قوات الاحتلال على المصور الصحفي مصطفى الخاروف. ووقع الاعتداء خلال تجمع فلسطينيين لأداء الصلاة بمنطقة وادي الجوز بالقدس#طوفان_الاقصى#القدسpic.twitter.com/N0VyxzZkCx — صحيفة السبيل (@assabeeldotnet) December 16, 2023

المصدر: "أسوشيتد برس"