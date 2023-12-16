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باريس تعلن مقتل أحد دبلوماسييها في غارة إسرائيلية استهدفت منزلا في رفح بقطاع غزة

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باريس تعلن مقتل أحد دبلوماسييها في غارة إسرائيلية استهدفت منزلا في رفح بقطاع غزة
Globallookpress
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أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية وفاة أحد موظفيها متأثرا بجراح تعرض لها خلال قصف إسرائيلي على مدينة رفح جنوب قطاع غزة خلال احتمائه في أحد المنازل هناك.

وقالت الخارجية الفرنسية في بيان صحفي إن المنزل تعرض لقصف إسرائيلي مساء الأربعاء الماضي، مما أدى إلى إصابة موظفنا بجراح خطيرة، وتسبب في سقوط حوالي 10 ضحايا آخرين.

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ودانت باريس القصف الإسرائيلي لأحد المباني السكنية والذي تسبب في مقتل العديد من المدنيين الآخرين، وطالبت الخارجية الفرنسية بتسليط الضوء من قبل السلطات الإسرائيلية على ملابسات هذا الاستهداف، في أسرع وقت ممكن".

يشار إلى أنه حتى لحظة إصدار البيان الفرنسي لم تعلق الحكومة الإسرائيلية ولا جيشها على هذه الواقعة.

اللافت في الحادثة إلى أن الدبلوماسي الفرنسي كان قد التجأ إلى منزل زملائه في القنصلية الفرنسية العامة. وقُتل نحو 10 أشخاص نتيجة الغارة التي ضربت المنزل.

وكان مراسلنا قد أفاد يوم أمس الجمعة، بسقوط عدد من القتلى والإصابات في استهدافات إسرائيلية لمحافظة رفح جنوب قطاع غزة.

وفي غضون ذلك، يتواصل القصف المدفعي وإطلاق النار على مدار الساعة برفح.

المصدر: نوفوستي + RT

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