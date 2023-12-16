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ماكرون يلغي زيارته للبنان ويقضي إجازة عيد الميلاد في قاعدة جوية بالأردن

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ماكرون يلغي زيارته للبنان ويقضي إجازة عيد الميلاد في قاعدة جوية بالأردن
Globallookpress
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كشفت مصادر دبلوماسية فرنسية أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيتوجه إلى الأردن لقضاء إجازة عيد الميلاد في الفترة ما بين 21 – 23 ديسمبر الجاري.

 ووفقا للمصادر، كان من المقرر أن يزور ماكرون لبنان في إجازته وبعد إلغاء هذا المخطط اتخذ قرار بزيارة قاعدة جوية فرنسية شمال الأردن يومي الـ 21 و22 من ديسمبر وقضاء إجازة أعياد الميلاد مع الجنود الفرنسيين هناك.

وذكر قصر الإليزيه أنه "مع اقتراب أعياد نهاية العام، يرغب الرئيس ماكرون بتقديم وجبة عشاء يُعدّها كبير طهاة رئاسة الجمهورية للجنود الـ350 المنتشرين في هذه القاعدة الجوية ضمن جهود مكافحة الإرهاب".

وبحسب الإليزيه جاء هذا القرار نتيجة الوضع المتقلب وغير المستقر في الجنوب اللبناني، بسبب التوترات والمواجهات الدائرة بين "حزب الله" اللبناني والقوات الإسرائيلية في إطار الحرب على غزة، إضافة إلى الفراغ الرئاسي وعدم تشكيل حكومة لبنانية جديدة، ولذا فضل ماكرون أن يكون في الأردن مع الجنود الفرنسيين.

المصدر: عمون + سويس إنفو

 

 

 

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