"والدي بطل".. RT تلتقي ابنة طبيب روسي أجلى أطفاله من غزة وبقي لإسعاف أهالي القطاع (فيديو)

قالت أمل كلوب ابنة الطبيب الروسي الفلسطيني الأصل محمد كلوب رئيس قسم جراحة الأوعية والشرايين في المشفى الأوروبي بغزة، لـ RT، إن والدها رفض الذهاب معهم إلى روسيا خلال عمليات الإجلاء.

وأكدت أنها حاولت إقناع والدها محمد كلوب إلا أنه تشبث بالبقاء لإنقاذ حياة الناس بالقطاع.

وصرحت أمل كلوب خلال لقائها مع RT بأن والدها بطل في أعين عائلته.

وأشارت إلى أنه الوحيد القادر على إنقاذ حياة الأشخاص من الإصابات الخطيرة في القطاع، موضحة أنه يعالج أولئك الذين يعانون من نزيف ومشاكل في الأوعية الدموية.

وكانت والدة الطفلة أمل قد تحدث لـRT عن الأوضاع المأساوية التي يعاني منها قطاع غزة منذ 70 يوما، كما تحدث عن فقدانه لشقيقه وشقيقته في قصف إسرائيلي.

وفي الـ13 من ديسمبر، أعلنت وزارة الطوارئ الروسية أن 70 مواطنا روسيا في طريقهم إلى موسكو من القاهرة، بعد خروجهم سابقا من قطاع غزة عبر معبر رفح.

وأكدت الخارجية الروسية أن إجلاء المواطنين الروس سيستمر حتى يتم ترحيل كافة الذين تقدموا بطلبات للحصول على المساعدة في السفارات الروسية.

المصدر: RT