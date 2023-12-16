وزارة الصحة في غزة: الجيش الإسرائيلي يستهدف كل من يتحرك داخل مستشفيي كمال عدوان والعودة

قالت وزارة الصحة في غزة، إن 12 طفلا ما زالوا محتجزين داخل الحاضنات بمستشفى كمال عدوان دون ماء ولا غذاء، حيث أن الجيش الإسرائيلي يستهدف كل من يتحرك داخل مستشفيي كمال عدوان والعودة.

وتابعت الوزارة أن "مشهد الرعب نفسه يتكرر في مستشفيي كمال عدوان والعودة حيث يستهدف الاحتلال كل من يتحرك فيهما".

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وأضافت الوزارة أن الجيش الإسرائيلي دمر بالكامل الجزء الجنوبي لمستشفى كمال عدوان، حيث أنه ما زال يستهدف كل من يتحرك فيه، ويقمع الطواقم الطبية ويذلهم.

وأكدت الوزارة أن 12 طفلا ما زالوا محتجزين داخل الحاضنات في مستشفى كمال عدوان دون ماء ولا غذاء.

وكان الجيش الإسرائيلي قد اعتقل الأربعاء الماضي أحمد الكحلوت مدير مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة، واقتاده إلى جهة مجهولة خارج المستشفى، وفق مكتب الإعلام الحكومي في غزة.

وسبق أن اقتحمت القوات الإسرائيلية غالبية المستشفيات في غزة وشمالها، ونكلت بالطواقم الطبية والنازحين والمرضى والمصابين، واعتقلت 34 من الطواقم الطبية.

المصدر: RT