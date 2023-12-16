"المقاومة الإسلامية" في العراق: استهداف قاعدتين للجيش الأمريكي في سوريا بالمسيّرات وإصابات مباشرة

أعلنت "المقاومة الإسلامية" في العراق مهاجمة قاعدتين تابعتين للجيش الأمريكي بالطائرات المسيّرة في حقلي العمر وكونيكو بالعمق السوري، مشيرة إلى أن الهجوم حقق إصابات مباشرة.

وقالت في بيان: "هاجم مجاهدونا بالطائرات المسيّرة قاعدتين للاحتلال الأمريكي في حقلي العمر وكونيكو بالعمق السوري، وحققنا إصابات مباشرة".

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وقبل حوالي شهر من اليوم، أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق" في بيان لها، يوم 14 نوفمبر الماضي، استهداف قاعدة أمريكية في حقل "كونيكو" النفطي بسوريا.

وجاء في بيانها: "ردا على الجرائم التي يرتكبها العدو بحق أهلنا في غزة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق، قاعدة الاحتلال الأمريكي في حقل كونيكو النفطي بسوريا، برشقة صاروخية، فأصابت أهدافها بشكل مباشر".

وأصبح معروفا أن القواعد العسكرية الأمريكية في كل من العراق وسوريا تتعرض لهجمات بمسيرات وصواريخ منذ انطلاق عملية "طوفان الأقصى" يوم 7 أكتوبر الماضي.

المصدر: RT