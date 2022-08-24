مصادر لـ RT: قصف يستهدف قاعدة للجيش الأمريكي في حقل "كونيكو شرقي سوريا

سقطت 3 قذائف هاون على حقل "كونيكو" للغاز في سوريا، والقريب من الحدود مع العراق، مستهدفة قاعدة أمريكية هناك، وذلك حسبما ذكرت مصادر أمنية عراقية.

وكان الجيش الأمريكي ذكر في وقت سابق اليوم أنه استهدف منشآت لمجموعات مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني، وذلك في محافظة دير الزور شرق سوريا.

ونقلت وكالات أنباء عن المتحدث باسم القيادة المركزية للجيش الأمريكي (سينتكوم) الكولونيل، جو بوتشينو، في بيان، أن تلك الضربات "تهدف إلى الدفاع عن وحماية القوات الأمريكية"

وأشار البيان إلى أن "الرئيس بايدن أعطى التوجيهات بشن تلك الضربات".

المصدر: RT + وكالات