عناصر "القسام" يستهدفون جنودا إسرائيليين في خيامهم بجحر الديك (فيديو)

نشرت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس مقطع فيديو وثق مشاهد من هجوم مقاتلي الكتائب على جنود إسرائيليين في خيامهم بمنطقة جحر الديك في قطاع غزة.

وأظهرت المشاهد مقاتلي القسام وهم يقتحمون موقع الجنود الإسرائيليين في منطقة جحر الديك ويجهزون على جميع الموجودين في المكان.

وتمكن المقاتلون بحسب الفيديو من التسلل إلى مكان تجمع الجنود واستهدافه بقذيفة ضد التحصينات.

كما وثق الفيديو أحد الجنود وهو ملقى على الأرض وأيضا عثور عناصر "القسام" على قطعة سلاح من طراز "إم - 16".

وفي اليوم الـ72 من الحرب في غزة، تواصل القوات الإسرائيلية استهدافاتها في جميع أنحاء القطاع، فيما يزداد الوضع الإنساني سوءا أكثر فأكثر.

وكانت وزارة الصحة في غزة قد أكدت أن عدد القتلى تجاوز الـ18800 بالإضافة إلى إصابة أكثر من 51000 آخرين منذ السابع من أكتوبر الماضي.

ومن جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي ارتفاع حصيلة قتلاه في معارك قطاع غزة إلى 450.

المصدر: RT