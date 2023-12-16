"المقاومة الإسلامية في العراق" تقصف قاعدة أمريكية في سوريا

أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق مساء يوم السبت أنها قصفت بطائرة مسيرة قاعدة عسكرية أمريكية شمال شرقي محافظة الحسكة السورية.

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وقالت "المقاومة الإسلامية في العراق" في بيان: "استمرارا بنهجنا في مقاومة قوات الاحتلال الأمريكي في العراق والمنطقة وردا على مجازر الكيان الصهيوني بحق أهلنا في غزة، هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق بالطائرات المسيرة قاعدة المالكية شمال شرقي محافظة الحسكة السورية".

وأوضحت المقاومة في البيان أن القصف "حقق إصابات مباشرة".

وكانت المقاومة العراقية قد استهدفت الجمعة بالطائرات المسيرة قاعدة للقوات الأمريكية في قاعدة عين الأسد بمحافظة الأنبار محققة إصابات مباشرة فيها.

وسبق "للمقاومة الإسلامية في العراق" أن استهدفت القواعد الأمريكية في كل من العراق وسوريا بطائرات مسيرة وصواريخ منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة في أكتوبر الماضي.

المصدر: "سانا"