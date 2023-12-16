"حزب الله" ينفذ 6 عمليات ضد الجيش الإسرائيلي يوم السبت

أصدر "حزب الله" اللبناني يوم أمس السبت، ستة بيانات عسكرية تضمنت ست عمليات استهدفت قواعد ومواقع وانتشار الجيش الإسرائيلي في القطاعين الشرقي والغربي عند الحدود الجنوبية للبنان.

وقال "حزب الله" في بيان ملخص العمليات بتاريخ 16 ديسمبر 2023، ضد مواقع وانتشار الجيش الإسرائيلي في القطاع الشرقي:

الساعة 11:00، شنت المقاومة الإسلامية هجوما جويا بطائرة مسيرة انقضاضية على تموضع لجنود العدو الإسرائيلي خارج ثكنة راميم (قرية هونين اللبنانية المحتلة) ما أدى إلى سقوط إصابات مؤكدة بين أفراده. الساعة 11:15، استهدفت المقاومة الإسلامية قوة مؤللة لجيش العدو الإسرائيلي في موقع المطلة بالأسلحة المناسبة وحققت إصابات مباشرة. الساعة 14:00، رصدت المقاومة الإسلامية مجموعة من جنود العدو الإسرائيلي خلال دخولها إلى منزلين في مستعمرة المنارة وقامت باستهداف المنزلَين بالأسلحة المناسبة وإصابتهما إصابة مباشرة وإيقاع الجنود بين قتيل وجريح. الساعة 16:00، استهدفت المقاومة الإسلامية تجمعا لجنود العدو الإسرائيلي في حرج راميم بالأسلحة المناسبة.

وفي القطاع الغربي:

الساعة 7:10، استهدفت المقاومة الإسلامية دشمة تحصن بها جنود جيش العدو الإسرائيلي في موقع بركة ريشا بصاروخ موجه مما أدى لسقوطهم بين قتيل وجريح. الساعة 8:10، استهدفت المقاومة الإسلامية قوة مشاة إسرائيلية في محيط موقع بركة ريشا بالأسلحة المناسبة وحققت إصابات مؤكدة.

ومن جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي يوم السبت، أنه رصد ثلاث عمليات إطلاق نار من لبنان، وأنه رد بقصف مدفعي باتجاه عدد من الأهداف داخل الأراضي اللبنانية.

وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل توترا وتبادلا متقطعا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في 7 أكتوبر.

المصدر: RT