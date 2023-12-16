وسائل إعلام: الجيش الإسرائيلي يقتحم مدينة نابلس ومخيم بلاطة (فيديو)

اقتحمت القوات الإسرائيلية فجر اليوم السبت مدينة نابلس ومخيم بلاطة (شرق نابلس) في الضفة الغربية.

وأفادت مصادر محلية لوكالة "وفا" بأن قوة كبيرة من الجيش اقتحمت المدينة من عدة محاور، وداهمت بناية سكنية في شارع عمان.

تغطية صحفية: قـوات الاحـتــلال تعرقل عمل مركبات الإسعاف خلال الاقـتـحام الواسع لمخيم بلاطة. pic.twitter.com/IZK3H6MM0F — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) December 16, 2023

وأضافت المصادر ذاتها أن القوات ترافقها جرافة عسكرية اقتحمت أطراف مخيم بلاطة بالتزامن مع اقتحام المدينة، وحاصرته من كافة الجهات ونشرت القناصة في البنايات العالية المحيطة بالمخيم، وداهمت عددا من المنازل وفتشتها.

وأشارت إلى أن جرافة إسرائيلية حطمت عددا من المركبات قرب المقبرة الجديدة، قبل أن تشرع بتدمير البنية التحتية في المخيم.

جرافة الاحتلال تواصل تدمير البنية التحتية في مخيم بلاطة شرق نابلس. pic.twitter.com/8E9Rax4pxv — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) December 16, 2023

جرافة جيش الاحتلال تشرع بتخريب البنية التحتية وممتلكات المواطنين في مخيم بلاطة شرق نابلس pic.twitter.com/m9voSpItKi — وكالة سند للأنباء - Snd News Agency (@Snd_pal) December 16, 2023

📹 جرافة الاحتلال تقتحم مخيم بلاطة شرق نابلس pic.twitter.com/VpR1NwtD5L — اسماء بنت شهاب بديل𐩱𐩯𐩣𐩱ء 𐩽 𐩨𐩬𐩩 𐩽 𐩦𐩠𐩱𐩨 (@Bntsheha) December 16, 2023

من جهتها ذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن أصوات انفجارات متتالية سمعت بعد استهداف قوات إسرائيلية بعبوات ناسفة محلية الصنع في مخيم بلاطة شرق نابلس.

كما أشارت إلى أن اشتباكات بين فلسطينيين وقوات إسرائيلية تدور في مخيم بلاطة شرقي مدينة نابلس.

وفي المقابل، أفادت وكالة "صفا" الفلسطينية بأن القوات الإسرائيلية اقتحمت بلدة بيتا جنوب نابلس.

" حي على الجهاد "....

أصوات إطلاق النار تجاه قوات الاحتلال في مخيم بلاطة شرق نابلس. pic.twitter.com/UZQxO5xHtU — العيّاش🔻 𓂆🇵🇸 (@AlAYASHxs) December 16, 2023

المصدر: وكالة "وفا" + وسائل إعلام فلسطينية