الجيش الإسرائيلي يعلن اكتشاف فتحة نفق بالقرب من مدرسة في الشجاعية

أعلن الجيش الإسرائيلي أن جنودا من اللواء 188، اكتشفوا فتحة نفق بالقرب من مدرسة في منطقة الشجاعية بقطاع غزة، وتم قتل مسلح فتح من داخلها النار باتجاه قوات الجيش.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن "اللواء 188 عثر على فتحة نفق قرب إحدى المدارس في منطقة الشجاعية، لقد فتح إرهابي كان في داخله النار على الجنود، الذين ردوا على النار، وقاموا بتحييد الإرهابي وتدمير فتحة النفق".

وأشار بيان الجيش إلى أن "اللواء نفذ خلال الأيام الماضية عمليات عملياتية في منطقة الشجاعية، تم خلالها اكتشاف معدات عسكرية في المنازل والمدارس وغيرها من البنى التحتية المدنية".

وفي سياق متصل، اعترف الجيش الإسرائيلي مساء أمس الجمعة، بارتكاب "خطأ فادح"، أدى إلى "مقتل ثلاثة أسرى إسرائيليين عن طريق الخطأ خلال القتال في حي الشجاعية".

وقال الجيش إن ما وقع "مأساوي نتحمل مسؤوليته"، ووقع الحادث عندما "حددت قوات الجيش الإسرائيلي عن طريق الخطأ أن الأسرى يمثلون تهديدا، مما أدى إلى إطلاق نار قاتل عليهم".

وعقب إعلان الجيش الإسرائيلي عن تفاصيل الحادثة، خرجت مسيرة غاضبة أمام وزارة الدفاع الإسرائيلية في تل أبيب تطالب بصفقة فورية لاستعادة باقي المختطفين من قطاع غزة.

المصدر: RT