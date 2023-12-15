أمريكا وإسرائيل تؤكدان أن الحرب في غزّة قد تطول عدة أشهر

أعلن منسق الاتصالات الاستراتيجية بمجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، جون كيربي، اليوم الجمعة، أن أمريكا تتفق مع إسرائيل بأن عملياتها العسكرية في قطاع غزّة قد تستمر لعدة أشهر.

وقال كيربي للصحفيين في إحاطة صحفية عبر الإنترنت: "نحن نتفق مع إسرائيل على أن هذا الصراع يمكن أن يستمر لأشهر".

وأشار إلى أن الولايات المتحدة ناقشت مع الجانب الإسرائيلي، الانتقال "من العمليات عالية الكثافة إلى ما يعتبرونه عمليات أقل كثافة".

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وبحث مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جيك سوليفان، في وقت سابق من اليوم، في إسرائيل، مستقبل العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، رافضا توجيه أي انتقادات علنية لإسرائيل.

وقال سوليفان خلال مؤتمر صحفي إنه "كانت لدينا نقاشات مكثفة حول الانتقال من عمليات عسكرية أكثر كثافة إلى عمليات أقل كثافة وأكثر دقة، وهذا الانتقال قد يستغرق فترة زمنية من أجل تحقيقه.. وأنا اتفق مع وزير الدفاع الإسرائيلي أن قتال حماس سيستغرق أشهرا وبأن إسرائيل تقاتل منظمة إرهابية متوغلة في عمق القطاع"، وفق تعبير المسؤول الأمريكي، الذي أشار إلى أن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن سيناقش هذه المسألة أيضا خلال زيارته إلى إسرائيل.

المصدر: تاس+ RT