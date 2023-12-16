"حزب الله" يعلن شن 5 هجمات ضد أهداف إسرائيلية منذ الصباح وتحقيق إصابات مباشرة

أعلن "حزب الله" اللبناني اليوم السبت شن 5 هجمات ضد أهداف إسرائيلية منذ ساعات الصباح الأولى.

وجاء في عدة بيانات نشرها الإعلام الحربي في المقاومة الإسلامية التابع لـ"حزب الله" ما يلي:

"دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة"

"استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 07:10 من صباح اليوم دشمة تحصن بها جنود ‏للاحتلال الإسرائيلي في موقع بركة ريشة بصاروخ موجه مما أدى إلى سقوطهم بين قتيل وجريح".

"استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 08:10 من صباح اليوم قوة مشاة ‏إسرائيلية في محيط موقع بركة ريشا بالأسلحة المناسبة وحققوا فيها إصابات مؤكدة".

شن ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 11:00 قبل ظهر اليوم هجوما جويا بطائرة مسيرة انقضاضيه على تموضع لجنود ‏الاحتلال الإسرائيلي خارج ثكنة راميم (قرية هونين اللبنانية المحتلة) ما أدى الى ‏سقوط إصابات مؤكدة بين أفراده".

استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 11:15 قبل ظهر اليوم قوة مؤللة للاحتلال الإسرائيلي في موقع المطلة ‏بالأسلحة المناسبة وحققوا فيها إصابات مباشرة".

"رصد ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 2:00 بعد ظهر اليوم مجموعة من جنود العدو تدخل إلى منزلين في ‏مستعمرة المنارة فقاموا باستهداف المنزلين ‏بالأسلحة المناسبة وتمت إصابتهما ‏إصابة مباشرة وأوقعت الجنود بين قتيل وجريح".

ودخلت الحرب على غزة يومها الـ71 حيث تستمر القوات الإسرائيلية في قصف مدن ومحافظات شمال وجنوب قطاع غزة، وسط اشتباكات عنيفة ومخاوف دولية من تفاقم الكارثة الإنسانية في القطاع.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع عدد القتلى إلى 18787 بالإضافة إلى إصابة 50897 منذ السابع من أكتوبر الماضي.

المصدر: RT